WHEN IT RAINS IT POURS.#FIBAWC pic.twitter.com/4CBuioXtu7 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

美國男籃這次真的踢到鐵板了！美國隊3日在世界盃男籃賽最後一場複賽，首節就遇上大亂流，轉眼落居21分大幅落後，就算愛德華茲努力飆分，可惜美國隊仍以104比110不敵立陶宛，苦吞本屆世界盃首敗，卻不影響美國隊闖進8強，5日將跟義大利爭搶準決賽門票。

美國隊首節就遇亂流，單節18投5中，含三分球投5中0，竟然只拿12分，反觀立陶宛投24中12，含三分球6投全進，單節轟下31分，甚至來到次節，美國還曾落後到21分之多，上半場結束，美國37比54落後，愛德華茲半場16分更形諷刺。

來到下半場，愛德華茲跟布瑞吉斯攜手開始幫助美國隊追分，甚至打到最後4分鐘，美國隊追到只差6分，可是立陶宛馬上飆進三分球，且4罰中3回應，儘管愛德華茲投進三分球，丁姆薩卻替立陶宛又投進三分球，美國隊只好採取賭博式三分球。

打到讀秒階段，布瑞吉斯投進三分球，立陶宛兩罰俱中，布朗生最後28.9秒3罰中2，美國隊追成102比107，接著卡里尼奧斯卡斯兩罰中1，布朗尼最後16.2秒兩罰俱中，雖然美國隊接著抄截成功，可惜布瑞吉斯沒投進三分球，也讓立陶宛快攻灌進穩住勝利的兩分。

立陶宛展現優異團隊戰力，全隊7人得分達兩位數，其中以卡里尼奧斯卡斯15分最高，庫茲明斯卡斯也拿14分；愛德華茲雖替美國隊轟下35分，卻無法挽回敗局，布瑞吉斯與布朗生各有14分，英格拉姆10分。