台鐵表示，明（4）日東部幹線對號列車和區間車均正常行駛，西部幹線彰化以南對號列車和區間車上午8點後也陸續恢復行駛。高鐵全線正常行駛，但若部分路段風雨過大可能會降速。公路部分則有11處仍封閉。

台鐵表示，西部幹線彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車上午8點後陸續恢復行駛。101次台中=潮州間、102次斗六=七堵間、131次南港=潮州間、170次嘉義=花蓮間、371次台中=台東間停駛。280次斗六=彰化間停駛，彰化=花蓮間正常行駛；472次員林=彰化間停駛，彰化=台東間正常行駛。

南迴線對號列車和區間車上午8點後陸續恢復行駛。1次、2次環島觀光列車停駛。支線部分，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛；集集支線全線停駛；沙崙支線於8：00後視風雨情況恢復行駛。

台灣高鐵明（4）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。不過高鐵也表示，為了確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

公路方面，截至今日晚間10點預警性封閉11處路段，包括：

桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉台7線47K＋400至85K＋500（巴陵至百韜橋路段），2日（周六）14時起預警性封閉，預計4日（周一）8時開放通行；

台中市和平區及宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K（百韜橋至勝光路段），3日12時起預警性封閉，預計4日（周一）12時開放通行；

花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600至184K＋500（關原至太魯閣口路段），3日13時起預警性封閉，視風雨情況開放通行；

台東縣太麻里鄉台9線397K＋250至398K＋600（金崙大橋），3日12點起預警性封閉，視風雨情況開放通行；

宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣秀林鄉台9丁線33K至48.9K（南澳至和平路段）、60.2K至63.7K（和中至和仁路段）、65.3K至69K（和仁至大清水），預計3日19時起預警性封閉道路，視風雨情況開放通行；

花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱路段），3日14時起預警性封閉，預計4日（周一）12時開放通行；

高雄市桃源區台20線93K至98K＋700（勤和至復興路段），3日下午6點起預警性封閉道路，預計6日（周三）7時開放通行；

台東縣海端鄉台20線149K至198K向陽至初來，3日8點起預警性封閉，預計4日（周一）12點開放通行；

花蓮縣富里鄉及台東縣東河鄉台23線7K至25K（豐南至北源路段），3日12時起預警性封閉，視風雨情況開放通行；

屏東縣三地門鄉台24線27K＋400至37K＋300（德文路口至神山路段），3日14時起預警性封閉，預計5日（周二）7時開放通行；

高雄市那瑪夏區台29線11K至23K（那瑪夏至五里埔），3日18時起預警性封閉道路，預計6日（周三）7時開放通行。