英國一名長期專注極端天氣的攝影師網紅雷諾斯（James Reynolds），日前才飛往香港記錄颱風「蘇拉」的畫面，近日便來到台灣，在台東等待「海葵」颱風的登陸，並在社群上更新它所帶來的影響。

雷諾斯日前觀測完侵襲日本的「卡努」、「蘭恩」颱風後，就趕到香港查看「蘇拉」的動向，並於昨日飛來台灣，準備一賭「海葵」颱風的登陸。對此，他於昨(2)日在社群上發文，透露自己抵達台灣後，便馬不停蹄的取車準備開往台東，並於今日成功拍到當地受到風雨侵襲的實況，並一連更新多則相關畫面，與網友們分享。

雷諾斯一連在社群上更新多則貼文，今日上午便曬出在台東拍攝的直擊海邊巨浪的影片。此後，他也到達漁港拍攝暴雨景況，並形容「視野自暴雨開始後，便呈現白茫茫的景象。」而稍早前他開車北上花蓮的路途中，也曬出一則河水暴漲，險些淹上橋梁的畫面。

「海葵」颱風來襲，在台東沿海掀起巨浪。(圖／中央社)

事實上，「海葵」颱風在今日下午3點40分登陸後，除了終結1472天無颱風登陸的紀錄外，更為當地帶來不小的風雨，更有民眾拍下龍捲風畫面，只見畫面中，龍捲風在視線內形成、肆虐，可見有不少物品在半空中順著風勢飄盪，所幸僅持續不到20秒就消散，而未造成巨大的影響。