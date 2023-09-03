凱莉和Ken共同主持《百靈果News》，兩人默契且清晰的口條吸引61.8萬網友訂閱，而凱莉近期登上《全明星辯論會》擔任白隊辯論選手。前陣子因脫口秀演員賀瓏調侃眾人遭炎上，讓凱莉跳出來替賀瓏發聲，認為節目標準不一，近日《中國好聲音》疑似有黑幕情事，凱莉則開玩笑表示「《全明星辯論會》跟做假的《中國好聲音》真的不一樣，沒有人會花錢買冠軍」。

凱莉在《全明星辯論會》中擔任辯手，她針對近日時事有感而發：「《全明星辯論會》跟做假的《中國好聲音》真的不一樣，沒有人會花錢買冠軍」，她表示因為節目的比賽只有兩隊，就算拿不到第一名，也會有第二名，競爭一點都不激烈，就算拿到冠軍，獲勝獎金也只有十萬，還要全隊8個人一起分，同時附贈一塊笨重的匾額，令她感到吸引力很低，對此她直言：「錢這麼少，真的不用擔心會作假」。

幽默又不失風度的言論讓粉絲笑翻：「老實說，沒有凱莉的話，我看不下去」、「我都是因為凱莉才撐下去的」、「我原本很喜歡看，直到看到評審長一直更改規則，下半場的分數累積到下禮拜所以會影響淘汰、這週我們不想淘汰任何人。我直接就拒看了。」、「也不是什麼辯論啦真心話大冒險而已」、「而且好聲音第一名可以出道發片，辯論會第一名還不能變執業律師」、「原本以為要有錢才能做出好節目，現在是沒有錢才能做出最真實的節目嗎」、「全明星禮貌會」。