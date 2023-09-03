富邦人壽ABSOLUTE3X3聯盟賽於本周末進行第七回合，因海葵颱風來勢洶洶，緊急將第六回合淡水站男子組的補賽及本周末賽事改至雨備場地萬能科技大學中山堂進行。第六回合男子組決賽由台北戰馬收下隊史首冠。第七回合女子組新北電信學院漂亮奪冠，男子組台南仕安野獸收下第二冠。

第六回合淡水站由於當天雨勢狀況過大，只好宣布延賽，並決議於第七回合前完成補賽。決賽為台南仕安野獸對決台北戰馬，最終台北戰馬以21比16提前結束比賽。冠軍賽MVP王凱正賽後表示，本季是球隊成軍的第一季，挺過剛開季時的混亂，到現在拿下這座冠軍，清楚地應證了只要付出努力，結果總會是好的。

第七回合女子組四強賽新北電信學院後半段靠著劉惠茹拉開比數，最後由王游乙文連續籃下取分奠定勝基，氣走彰化培訓隊。而台北培訓隊在四強賽傷了丁芷容，冠軍賽只能以三人應戰新北電信學院。林玉書在冠軍賽中火力全開，全場拿下13分並包含4顆三分球，以20比18奪下冠軍。「有了王錚婷回到陣中，分擔了王游乙文在禁區的工作，也完整了四個隊友的功能性，在更好的分工下，才能有今天奪冠的機會。」林玉書表示。

台南仕安野獸及旗津造船者在四強賽中，分別以險勝晉級冠軍賽。兩隊繼台南站決賽對決後，旗津造船者以復仇者之姿再次挑戰台南仕安野獸。兩隊今天分別拿出外線火力一決勝負，其中旗津造船者劉承彥繳出三顆兩分球的好表現，而台南仕安野獸張晏訢卻以四顆兩分球隊幫助球隊收下冠軍。最終，台南仕安野獸以21比19再收下一座單站冠軍。

9月16、17日為第八回合也是本季最後一回合，賽事將回到台中火車站2樓大平台盛大開打，男子組季賽積分排名前五名可以取得2023FIBA3X3台北挑戰賽的參賽資格。另外，第八回合的冠軍即可前進10月21、22日成都大師賽。12支男子隊伍齊聚台中角逐FIBA3X3國際賽的參賽資格，賽事也將於Absolute3x3 YouTube頻道進行直播。