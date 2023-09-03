1架俄羅斯Ka-52武裝直升機在戰鬥出擊中墜毀，但是兩名飛行員成功彈射，並且獲救。這是該型直升機獨特的逃生系統首次正常運作。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯頗具影響力的直升機飛行員頻道，提到1架Ka-52攻擊直升機墜毀的消息，並補充說「飛行員成功彈射，並安全著陸」。

親俄羅斯軍事頻道說：「是的，直升機墜毀了，但飛行員活下來了。至於發生什麼事，航空委員會之後會弄清楚。」

How does the Ka 52 Ejection system work? Why is China concerned about the #Ka52 being shot down?

墜機可能是由技術問題引起，並不是被地面砲火擊毀。

俄羅斯Ka-52「短吻鱷」(Alligator )直升機，被稱為俄羅斯火力最強的直升機，它有著獨特的同軸雙旋翼設計，抵消了普通直升機的力矩問題，使它的機身較短，載重力與升力都更好。不過，俄羅斯一直沒有解決同軸雙旋翼的振動問題，使它在高速飛行時經常影響航空電子設備和導航設備。

不過，Ka-52設計有全世界唯一的「直升機彈射系統」，當直升機完全失控，即將墜毀時，飛行員一啟動彈射拉柄，會先將上頭的主旋翼給炸毀，留出空間讓彈射椅彈出，隨後張開降落傘。

然而，著名軍事評論網站「戰區」(The Drive-The Warzone)指出， Ka-52 實際上並沒有真正的彈射座椅，那稱為「機組人員撤離系統」，它不使用火箭將座椅從機艙中彈出。