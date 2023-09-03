史蒂格里茲表示：「聯準會當初認為美國疫情過後國內需求激增造成通膨升溫。我可以理解若聯準會當初沒做足功課，確實會這樣想。」他認為美國通膨升溫並非來自旺盛內需，而是因為晶片及其他重要零件缺貨。
史蒂格里茲認為聯準會對通膨的解讀錯誤，因為聯準會以為政府砸大錢推出的經濟振興措施成功刺激龐大需求，但事實上當時國內環境極度不安，企業不敢放手投資，消費者也不敢動用疫情期間累積的存款。
諾貝爾獎經濟學家史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）近日表示聯準會當初「沒做足功課」，才會誤判美國通膨成因以致通膨一發不可收拾。他認為聯準會激烈升息不至於讓美國經濟陷入衰退，但原因不是聯準會政策得當，而是《通膨削減法案》（IRA）意外吸引龐大投資。
史蒂格里茲表示：「聯準會當初認為美國疫情過後國內需求激增造成通膨升溫。我可以理解若聯準會當初沒做足功課，確實會這樣想。」他認為美國通膨升溫並非來自旺盛內需，而是因為晶片及其他重要零件缺貨。
史蒂格里茲認為聯準會對通膨的解讀錯誤，因為聯準會以為政府砸大錢推出的經濟振興措施成功刺激龐大需求，但事實上當時國內環境極度不安，企業不敢放手投資，消費者也不敢動用疫情期間累積的存款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。