史蒂格里茲表示：「聯準會當初認為美國疫情過後國內需求激增造成通膨升溫。我可以理解若聯準會當初沒做足功課，確實會這樣想。」他認為美國通膨升溫並非來自旺盛內需，而是因為晶片及其他重要零件缺貨。

史蒂格里茲認為聯準會對通膨的解讀錯誤，因為聯準會以為政府砸大錢推出的經濟振興措施成功刺激龐大需求，但事實上當時國內環境極度不安，企業不敢放手投資，消費者也不敢動用疫情期間累積的存款。