南韓少子化問題嚴峻，生育率低迷到連外國學者都驚呼不敢相信！南韓電視台一部紀錄片的預告中，一名美國女教授聽到南韓生育率為0.78的事實後，竟雙手緊抓著頭髮，一臉無法置信地說，「韓國真的完蛋了，哇！」

據《韓民族日報》報導，南韓教育廣播公司（EBS）紀錄片《人口大企劃 超低生育率》第10部預告片中，美國加州大學法學院名譽教授威廉斯（Joan C. Williams）驚訝直言，「從未聽說過如此低的出生率」。威廉斯教授是人種、性別與階級領域的專家。

한국 출산율 소식을 들은 외국인 교수님 반응 pic.twitter.com/cqsbPFBHoO — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) August 22, 2023

威廉斯吃驚抱頭的畫面上傳社群平台之後，短短2天點擊率就超過47萬次，引起南韓網友熱議。多數網友都對她的反應表示認同，「看來痛苦，卻是真實的評論」。有人表示，更可怕的是在當前的社會狀況下，生育率下降完全說得通，也有人感嘆，現在在遊樂場看不到孩子，「在當今的南韓，不斷上漲的房價、物價、課外教育費等等都與金錢掛鉤，自然出現生孩子只是負擔」等等觀點。

在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，南韓是唯一生育率不到1的國家。人口統計學家、牛津大學榮譽教授David Coleman曾在2006年聯合國人口論壇上表示，如果嚴重低生育率的狀況持續下去，南韓可能成為第一個因人口滅絕而從地球上消失的國家。