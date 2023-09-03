海葵颱風晚間8時出海後，速度明顯減慢，晚間11時仍在高雄近海處停滯不前。（氣象局）

海葵「蛙跳式」路徑令人捉摸不定，在今晚8時再度下墜，從高雄梓官出海，不過因結構被破壞，出海後目前龜速慢行中，已在近海停滯3小時，氣象粉專認為海葵颱風若卡在近海，環流降雨將持續轟炸東半部及南部，對南部來說不是一件好事。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，海葵颱風於晚間8點自高雄梓官出海後，目前卡在南部近海龜速慢行中，直言「對南部地區而言不是一件好事」。

粉專指出，颱風核心環流所帶來的降雨，配合上颱風中心的風暴潮，導致南部已有部分地區出現積淹水，另外東半部地區受到颱風旋臂影響，持續有強對流移入陸地，「如果颱風繼續卡在這個位置，南部、花東的劇烈雨勢將不會停歇」，要多留意颱風整合後的動態。

台灣颱風論壇稍早解釋，海葵颱風今日快速翻越中央山脈，雖然稍微減弱，但環流結構依然保持完整，高低層會合之後將開始整合，「密切注意未來6小時整合停滯的位置，整合完成後，就會繼續慢速西行」。