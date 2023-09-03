武藤十夢飾演家中雜亂的女教師，反差超大令人跌破眼鏡。（中影提供）

日本喜劇片《斷捨離天堂》雖然沒有重金宣傳，卻在日本上映後好評如潮，電影特別以到府打掃的清潔公司為主題，劇中主角們發揮出更勝「整理魔法師」近藤麻理惠的功力，將千奇百怪的垃圾屋巧手整理乾淨，更在過程中「順手」幫助客人解開心裡過不去的困擾，帶觀眾經歷一個個笑中帶淚的人生故事。

該片雖然沒有大筆資金能找來大明星演出，卻在選角上下足功夫。飾演男主角的篠田諒就是從1500人海選中脫穎而出，片中最令人跌破眼鏡、讓觀眾驚呼「她居然住在垃圾屋裡」的女性角色，則找來今年甫自偶像團體AKB48畢業的女星武藤十夢飾演。武藤十夢曾因身兼演員、唱跳偶像、氣象主播、財務分析師的多重身分，而被日媒封為「四刀流偶像」，《斷捨離天堂》是她今年自AKB48畢業後的首部主演電影。

武藤十夢在片中飾演一名國小教師，有著光鮮亮麗的外表，回到家中雜物叢生，令人退避三舍。導演萱野孝幸表示這個角色必須是「最不可能出現在垃圾屋的人」，試鏡時武藤十夢的表現，讓人感受她堅強外表下，有截然不同的另一面，完美符合這個角色所需要反差感，因此才有了電影裡外貌姣好的年輕女性躺在垃圾堆中的畫面，衝突感令人震撼，可說是全片最衝擊的畫面。

《斷捨離天堂》劇情描述一位受手傷所困擾的鋼琴家律稀（篠田諒飾），偶然來到清潔公司「斷捨離天堂」工作，他進入各種髒亂的家中，並認識了期待為新工作而搬家的外籍移民、私下邋遢的美麗女教師（武藤十夢飾）、無心顧家的單親媽媽，甚至還有電視台爭相報導的「垃圾屋」主人等。隨著清潔工作進行，律稀發現每個人都有各種不為人知的過去，而他所清理掉的不僅是垃圾而已，更是客人內心裡不願面對的回憶。

導演萱野孝幸表示自從在電視上看到各種外型超乎想像的垃圾屋後，便冒出了「如果能把這樣的垃圾屋清理乾淨，該有多麼舒服」的念頭，因此催生出這部電影，希望透過清潔人員的視角，走進市井小民的世界，為他們解開人生的各種煩憂。

電影揭開各種垃圾屋的真實面貌，有的外表看似正常，裡頭卻堆滿古物、令人寸步難行。有的垃圾滿到家外，遠看就像頭怪物一般。製片中村由美子表示垃圾屋的造型，其實都反映出居民的個性，在美術上特別不去呈現髒亂噁心的一面，反而讓這些垃圾散發著歷史文物般的神奇魅力，成果讓日本男演員津田寛治看完後，不禁讚嘆「第一次看到這麼美麗的垃圾屋」。

電影拍攝結束後，導演也將這些佈置用的道具，公開邀請藝術家們自由運用，將這些世人眼中的垃圾在巧手打理之下，一個個搖身為藝術品，進軍東京最高級地段的銀座藝廊盛大展出，讓這些道具有了新生命。《斷捨離天堂》將於9月15日在台上映。