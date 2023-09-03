中國航母紀錄片《深藍一代》

中共首艘航母在2023年初服役已滿10年，於春季進廠大修。據陸媒報導，這次遼寧艦進廠大修將按計劃進行維護之外，更重要的是進行改造提升工程。據陸媒報導，遼寧艦的改造工程主要是動力系統維護保養及改進，以及升級艦上雷達、導航與電戰設備，整體性能將向山東艦靠攏，從訓練艦升級為戰鬥艦。

據CGTN播出的《深藍一代》節目中，遼寧艦副艦長陸強海軍大校明確指出，遼寧艦將從原來的訓練艦轉變為戰鬥艦，在今年初結束在渤海的演訓任務以後，就直接駛入了大連造船廠，展開了計畫內的維護和改造提升工程，以適應未來在中國海軍中的新身份。

《騰訊網》報導說，遼寧艦在2012年9月25日正式交付中國人民解放軍海軍，服役至今已滿10年。其間遼寧艦作為科研艦、試驗艦和訓練艦，承擔起了為中共海軍002型航母山東艦培養大量艦上作業崗位的專業技術人才的任務，以及對艦載機調度、空中管制和指揮人員以及艦載戰機飛行員訓練任務，為中 共海軍第2艘航母儲備人才打下基礎。

報導指出，中共海軍對航母、兩棲攻擊艦、驅逐艦、護衛艦等水面主戰艦艇，規定了3年進行小保養、5年進行中期保養、10-15年進行大保養和改造升級等制度，遼寧艦自服役以來，第1次在2014年4月進行小保養，維修時間大約為4個月；第2次是在2018年4月份進行中期保養，時間長約8個月；第3次遼寧艦返大連船廠屬於10年大保養和改造升級。

遼寧艦為艦島上設置的雷達、導航、資料鏈、電子戰裝置進行大規模升級，艦島佈局也同步進行調整。（圖／央視新聞）

為適應從訓練艦轉變為戰鬥艦，遼寧艦此次大改造將對艦體內部的動力系統中燃燒重油的鍋爐元件進行維修保養與改進，並且優化艦橋、艦島上設置的雷達、導航、資料鏈、電子戰裝置佈局，以及進行軟體升級。艦載「海之星」有源相控陣雷達與其他指揮、控制、通訊、情報、作戰等電子設備將向002型航母看齊。同時還將調整甲板佈局，並重新改裝和鋪設，對阻攔索、擋焰板、標識線等進行優化和升級，升級改造後的綜合作戰性能將不亞於山東艦。

至於非作戰設施的汙水處理系統、盥洗等衛生設施也要作一步完善，艦員的居住、鍛煉、健身、娛樂、醫療、心理輔導等等設備要改造提升，為艦員長期在海上執行任務創造舒適的環境。

報導說，據701所和大連造船廠關於遼寧艦維修工期預計，將在2024年1月15日左右完成維修升級。改造升級後不需再進行海試與返廠微調，很快就比返回北部戰區海軍基地青島母港執勤。

遼寧艦改造同時還將調整甲板佈局，對阻攔索、擋焰板、標識線等進行重新改裝和鋪設。（圖／騰訊網）

報導分析稱，目前準備進行海試的003型航母可能在2024年底前、最慢會在2025年上半年正式入列中共海軍，屆時中共海軍就將歷史性地迎來3艘航母和3個航母編隊，在航母數量上拉開與同樣擁有雙航母的英國和印度海軍的差距，成為全球擁有第2多航母的海軍。

報導認為，在3個航母艦隊服役後，就能實現對航母進行定期維護、保養以及升級的常態化作業，即一艘在船廠維修、一艘進行艦員訓練、一艘海上實戰部署。作戰上有殲-15T、殲-35、空警-600等艦載機的實力加成，不用中共空軍和火箭軍在背後支撐，中共海軍憑藉自身的制空手段和對海、對潛打擊能力，就足以應對在中國周邊海域的高烈度軍事衝突。