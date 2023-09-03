海葵風雨襲高雄 遠百SOGO高雄店周一暫停營業 23:502023/09/03 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百SOGO晚間宣布，高雄店暫停營業一天。(遠東SOGO提供／洪凱音台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風直撲台灣，高雄晚間風雨交加、豪雨狂炸，多區道路出現淹水，高雄市政府已宣布9月4日周一停班停課；遠東SOGO表示，因颱風來襲，為顧及員工、專櫃夥伴與顧客安全，遠東SOGO 高雄店亦暫停營業一天。 海葵發威玉山刮11級陣風 南投信義鄉下午4時起放颱風假 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業 #SOGO #颱風 #高雄店 #暫停營業 #遠東 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風來勢洶洶 蘇澳鎮公共設施場域9／4持續休園 18:272023/09/03 生活 颱風天見熱血 巨城募1133袋血再創新紀錄 19:392023/09/03 生活 海葵颱風影響 南橫公路關山段預警性封閉 09:042023/09/03 生活 海葵颱風來襲風雨漸強 路燈路樹塌 吉安警即刻救援排除障礙 13:152023/09/03 社會 海葵颱風襲台！高雄前鎮遇暴雨積水48公分 馬路成漂漂河 22:042023/09/03 社會 嚴防中颱海葵 嘉義、台南大遠百9／3營業至晚上8點 17:422023/09/03 生活 颱風接力來本土登革熱燒不停 全國突破4千例確診 18:232023/09/03 生活 趁颱風天突襲？蛋商公會拍板 明起蛋價漲3元 13:242023/09/03 生活 海葵颱風爬山中！氣象局曝「從這裡離開」 專家驚喊4地小心了 18:342023/09/03 生活 颱風接連逼近菜價飆漲 總統府：緊盯物價採取穩定措施 18:312023/09/03 政治 再放一天假！ 颱風眼穿越中央山脈 高雄今晚進入暴風圈 18:062023/09/03 生活 趁海葵颱風進逼使壞 花蓮賊偷汽車 5小時就被鳳林警活逮 13:412023/09/03 社會 海葵颱風來襲宜蘭部落預警性撤村 這些地方晚上停止上班課 14:372023/09/03 生活 海葵颱風來襲 鐵公路行駛狀況一次看 10:152023/09/03 生活 海葵最新風雨預報！10縣市明晨達「放颱風假」標準 12:122023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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