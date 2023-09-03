海葵颱風直撲台灣，高雄晚間風雨交加、豪雨狂炸，多區道路出現淹水，高雄市政府已宣布9月4日周一停班停課；遠東SOGO表示，因颱風來襲，為顧及員工、專櫃夥伴與顧客安全，遠東SOGO 高雄店亦暫停營業一天。

海葵發威玉山刮11級陣風 南投信義鄉下午4時起放颱風假
海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨
海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業
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