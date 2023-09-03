2024總統大選，在野是否能整合成功，備受外界關注。針對在野整合，國民黨台北市議員游淑慧表示，越早越好，因為一旦支持者越來越堅壁清野，支持特定人選，到時整合就來不及了。媒體人吳子嘉認為，在11月20日之前，在野整合這件事一定會搞定。

針對在野整合，吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他相信11月20日之前，這事一定搞定。因為鴻海創辦人郭台銘會有機會連署參選的理由，就是有3個小矮人；如果前面2個矮人不矮、甚或1個矮1個高，郭台銘哪會有機會。

至於在野整合，游淑慧認為越早越好，不要想說11月才登記，水到渠成；一旦支持者越來越堅壁清野，支持特定人選，到時整合就來不及了。就算整合成一組，有些人就不爽投票，因為喜歡的人沒有出來，所以整合完還需要磨合，所以要快。

游淑慧接著指出，很多事情就在轉念之間，非贏不可或是非我不可，差一個字差很多。如果覺得在野非贏不可，那就看3個人，誰能夠贏；但如果是非我不可，不管輸贏，就是要當正的，那就沒什麼好談了。