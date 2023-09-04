星座專家唐綺陽分析9／4～9／10星座運勢，本周金星順行，做事不順利的狀況將會解除，特別是金牛和天秤此時能獲得良好表現，可從經驗中累積能力，讓自己更上一層樓。木星逆行，近期可重新檢視自己的價值觀，在生活中不可過度揮霍或浪費，以免未來需承擔嚴重後果。

另外，水星、木星三分相近期能提升自信度，使自己在職場中收獲顯著成果。水星、金星30度，此時花費將會變多，需開源節流以免破財。太陽、木星三分相，話題會與宗教信仰有關，同時身邊的事物將帶來正能量的消息。火星、天王星135度，當心突發意外爭吵，價值觀不合容易導致感情破裂。

星象影響：金星順行、木星逆行、水星、木星三分相、水星、金星30度、太陽、木星三分相、火星、天王星135度

【累的：雙子座、處女座、摩羯座、水瓶座】

雙子座：遇到狀況翻轉需靠智慧化解，感情上好壞出現兩極情況

處女座：職場被挑毛病或自我挑剔，戀情避免過度求好心切

摩羯座：應對各種牽制獲得進步，與另一半時間搭不上

水瓶座：接受工作上的不盡人意，對戀人多貢獻表達誠意

【穩的：牡羊座、天秤座、天蠍座、雙魚座】

牡羊座：工作狀況恢復適時求助，感情我行我素可被理解

天秤座：職場上花錢升級裝備，愛情方面對自己好一點

天蠍座：當心過勞導致工作疏失，感情疲憊付出，可考慮斷捨離

雙魚座：適合安靜空間獨立作業，約會走居家路線

【讚的：金牛座、巨蟹座、獅子座、射手座】

金牛座：新計劃開始執行氣勢旺，感情方面有新的心情或狀態

巨蟹座：工作中有好消息回籠，戀情有機會舊情復燃

獅子座：工作能力強有升官運，桃花可能來自於職場

射手座：職場與海外接觸機會多，感情溝通順暢