去（2022）年9月8日英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）彌留之際，傳出哈利王子希望帶妻子梅根前往蘇格蘭探望女王，不過遭到查爾斯阻擋，哈利在回憶錄中證實此事，稱查爾斯要求梅根不要現身時「結結巴巴」，給出的理由「很荒謬、愚蠢」。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日辭世時，哈利王子獨自抵達蘇格蘭。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，去年9月8日，伊麗莎白二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，結束96歲的一生。女王約在當地時間下午3時10分辭世，闔眼時查爾斯及長女安妮公主（Princess Anne）在床邊陪伴，次子安德魯王子（Prince Andrew）、么兒愛德華王子（Prince Edward）及長孫威廉王子約在下午5時6分抵達。

當時傳出哈利原想帶著梅根趕赴蘇格蘭見女王最後一面，不過遭到查爾斯阻擋，哈利在回憶錄《備胎》（Spare）中證實了這件事，指出接到父親來電，對方「結結巴巴」地表示，不希望梅根前往蘇格蘭。

哈利寫道：「他（指查爾斯）說歡迎我到巴爾莫勒爾堡，但他不希望她去。他開始說明理由，一些聽起來愚蠢荒謬又不尊重的理由，我不接受，永遠不要這樣說我的妻子。」

「他結結巴巴地道歉，說他只是不想要有很多人在，也沒有其他妻子前來，他說凱特也沒有來，因此梅根不應該來。」

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日辭世後，哈利王子成為第一位離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡的王室成員。

哈利寫道當時已經是下午3點過後，已經沒有飛往蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen）的客機，威廉沒有回應他的訊息，因此他只能搭乘包機前往蘇格蘭。

資深王室記者喬布森（Robert Jobson）先前接受澳洲《每日電訊報》（Daily Telegraph）時稱，查爾斯要求威廉不要帶凱特前往蘇格蘭，如此一來梅根也不能去。

喬布森說：「隨著女王的生命走向盡頭，哈利堅持梅根與他一起前往蘇格蘭，不過國王強調，只有孩子及孫子能陪伴女王。」

「私底下，他想說不歡迎梅根，但他不能這樣對哈利說，所以他親自介入，要求凱特留下，所以看起來對梅根比較公平。」