台積電美國廠進度延宕，董座劉德音點出當地熟練安裝設備的專業人員不足，須從台灣調派經驗豐富的人員協助，結果美國工會反批，台灣承包商管理層混亂、現場工安疏漏。財信傳媒董事長謝金河表示，以三星與輝達為例，這兩家公司在美國設廠都沒事，藉此提醒台積電在邁開國際化腳步的同時，不能只想著把台幹送過去，應該思考如何善用當地與國際人才更重要。

謝金河在臉書以「半導體的故事寫不完」為題發文，過去這一年，台灣有兩本財經類暢銷書，一本是沈棟的《紅色賭盤》；另一本是Cris Miller的《Chip War》，譯為晶片戰爭。他說，Crim Miller曾來台與台積電創辦人張忠謀對談，現在美國的晶片法案對中國展現全面圍堵，很多的論述都來自Cris Miller，因此，他的大作受到台灣整個產業界高度重視。

至於以記者的角度記錄台灣半導體產業的發展歷程，謝金河表示，資深媒體人林宏文是第一把手。台積電建廠以來的故事，及張忠謀的領導風格都寫入新書「晶片島上的光芒」中，台灣幾十年來參與半導體產業發展的人，都成為他筆下的人物。

談到近年半導體爭議，例如很多人大力唱衰台積電，稱鳳梨酥的秘方要保護，卻把台積電技術送給美國人；也有人把台積電說成美積電⋯，唱衰聲音從沒斷停過。

謝金河認為，即便如此，台積電已邁出國際化的腳步，不管是美國的亞利桑納，日本的熊本或德國的德勒斯登，沒有一個是輕鬆的，必須努力解決每一個環節的問題。

他也引述林宏文的觀點，提醒聘用國際人才的必要性，像三星在美國單是負責遊説的人員超過150人，輝達的印度員工占4成，很多國際大廠都聘用印度員工，台積電不能只是把台灣的幹部派到國外，而這也是台灣產業國際化必須思考的課題。