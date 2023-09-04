台北市內湖、南港立委選區，尋求連任的民進黨立委高嘉瑜面臨國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱挑戰，選情艱困。對此，前立委郭正亮3日就表示，「高嘉瑜親口跟我講說，民進黨的支持者，支持她的不到四成，這樣怎麼選？所以為什麼她危機很嚴重，李彥秀44％，她只有27％」，引發討論。

郭正亮3日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，「高嘉瑜為什麼會碰到危險？高嘉瑜親口跟我講說，民進黨的支持者，支持她的不到四成，這樣怎麼選？所以為什麼她危機很嚴重，李彥秀44％，她只有27％」，郭正亮點出，「就是妳長期沒有跟深綠的人在一起，那他們就覺得跟妳是不一樣的，不是說妳代表民進黨他們就支持妳，沒有這回事」。

郭正亮最後更建議，「所以為什麼她非常需要賴清德去幫她忙，因為賴清德可以叫那些人歸隊，賴清德當然要用各種理由，比如說如果沒有當選，搞不好就差這一席之類」。