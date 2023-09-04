根據《美麗島電子報》最新公布的2024總統大選追蹤民調，在三腳督的情況下，支持度分別為賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％。同時政黨民調也顯示，侯友宜拿到國民黨70.8％，柯文哲拿到國民黨13.4％，而《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，侯友宜在國民黨的支持度還有20％的成長空間。對此，前立委郭正亮3日就表示，「那20％以上的成長空間，就是侯友宜要做一些表達，對你以前的一些動作表示你做得不對，從此之後你要跟國民黨緊緊在一起，這種東西不是選舉就會自然歸隊的」，引發討論。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中分析，在四腳督的情況下，參選人的各自政黨支持度，侯友宜拿到國民黨支持度剩68.7％，賴清德拿到民進黨87.3％。而郭台銘拿到國民黨支持度11.3％、柯文哲拿到國民黨支持度10.5％，兩個人加起來21.8％，若加上侯友宜的68.7％，就將近9成。吳子嘉認為，侯友宜並沒有拿到國民黨應該有的支持度。

郭正亮3日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，「我認為在這種情況之下，藍軍不一定會歸隊，因為郭台銘還是在選，因為韓國瑜也不在台灣，真的有群眾基礎的是韓國瑜，他會加強跟侯友宜兩個人站在一起的強度」，郭正亮坦言，「事實上我認識還是有相當多的韓粉還是沒有歸隊，網路上有一大堆韓粉也沒在支持侯友宜，這我也很難說」。

郭正亮接著指出，「因為侯友宜跟國民黨本來就比較少在一起的活動，他就專心在做市長，以前他跟國民黨的距離比較遠，黨中央的決策也很少看到他在發言、四大公投的立場、選舉的時候站台的程度，因果都是相生的，會有今天這結果，就是過去做的努力到哪」。

郭正亮最後更說，「比如說韓國瑜上次選，國民黨內的支持度非常高的，我真的覺得侯友宜不要以為這是理所當然，吳子嘉講話當然是理論上，但那20％以上的成長空間，就是你要做一些表達，對你以前的一些動作表示你做得不對，從此之後你要跟國民黨緊緊在一起，這種東西不是選舉就會自然歸隊的」。