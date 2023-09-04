2024大選已經剩下不到5個月的時間，除總統候選人打得火熱之外，立委選戰也攻防不斷，其中台北市第二選區（南士林、大同），民進黨派出台北市議員王世堅對戰同為北市議員的游淑慧，兩位名人特別受到關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日就表示，「我們美麗島的群組，其中有一個好朋友在談民進黨有幾個艱困選區，其中一個地區是游淑慧會贏」，引發討論。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中表示，「我們美麗島的群組，其中有一個好朋友在談民進黨有幾個艱困選區，這一次大概比上一次要少掉7、8席會下來，其中一個地區是游淑慧會贏」，吳子嘉更驚呼，「我看了嚇一跳，因為王世堅這種咖很難打，是這種深綠鐵盤」。

吳子嘉更坦言，「士林、大同區太綠了，太綠的情況，權力是會腐敗的，長期執政會腐敗，因此王世堅可能服務很好，但地方上仍然有一些基本上要照顧的地方」，吳子嘉最後更舉例，「比如說大同區有很多獨居老人、長輩很多，老人的醫療政策，像侯友宜提出的80歲以上免巴氏量表，理論上應該是要由之前大同區的立委提出來」。