針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「微量的放射性元素對身體有益」，引發外界抨擊痛批。謝2日又發文稱，台灣的鳳梨、釋迦、芒果曾被大陸拒買，呼籲消費日本海產也是將心比心。國民黨立委費鴻泰3日在《TVBS戰情室》節目指出，日本買台灣農產品其實數量很少，且拿被核子反應爐心汙染過的水，來跟核二、核三那個叫冷卻水類比，是混淆視聽。日本應不惜成本防止排放核汙水，而非以鄰為壑。

謝長廷2日在臉書發文提到：之前我們的鳳梨、釋迦、芒果，也是被中國以有害蟲而拒買，造成農民受害，那時日本人大量採購捧場，現在輪到日本海產品遭受中國杯葛抵制，將心比心，有些台灣僑民就呼籲多加消費，「我認為這就是展現患難見真情的善的循環！」

「當時日本到底買了多少台灣農產品？上網查查看就知道了，數量很少的！」費鴻泰表示，謝長廷是人類的奇葩，很佩服他，竟然講說含有微量放射元素的水，對身體是有益的。「如果是這樣子，謝大使，你就每天喝個1500cc！喝給我們看看嘛？」

費鴻泰提到，民進黨這種高官不勝枚舉，當時還有人講「乾淨的煤」，是誰？現在在選總統！當初在公投瘦肉精的時候，還有人講說，瘦肉精就好像保健食品一樣，吃一點沒有什麼關係。最近火山布雷車有7套進來了，之前竟然還有人講說，這個地雷是安全的！

費鴻泰指出，經過爐心被汙染過的，那叫核汙染水，台灣核二、核三那個叫冷卻水，沒有經過機心的話，當然不是叫汙染的水，這兩個水是不一樣的！而我們明明知道氚對身體就是有害，即使稀釋以後還是有害。其實日本可以有別的方式，不用排到大海裡去，只是成本比較高。排放到大海的成本很低，幾乎沒有成本。如果他願意花個2千億日幣，大概15億美金不到，他就可以不用排放到大海裡去。

「我們明明知道這個東西有毒，少吃一點可能不會死，但是你為什麼要吃呢？」費鴻泰直言，同樣的邏輯，日本不要以鄰為壑，明明只要多花一點錢，就可以不用排放到大海裡，讓北太平洋的人身體可能受到戕害？「尤其對於謝長廷所說的話，我真的覺得：人類的奇葩！」