兩岸情勢緊張，為因應國土防衛，國軍除對內委託中科院生產24萬枚Mk2手榴彈，陸軍也將於明年至2026年花費10億2960萬元，向美採購M67手榴彈，屆時估計可獲70萬枚餘，我軍將擁近百萬枚手榴彈。媒體人謝寒冰3日在《TVBS戰情室》節目質疑，大批採購手榴彈的原因就是要打城鎮戰，民進黨現在做的一切準備都在告訴我們一件事：將來台灣如果發生戰爭，一定是城鎮戰！一定是打到本島上面來，那台灣到底要死多少人？

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩則質疑，全台軍人都有共同疑問，民進黨到底要把台灣帶去哪裡？現在變成好像要打焦土戰，有跟民眾溝通過因應的措施嗎？

兩岸情勢緊張，為因應國土防衛，繼明年編列近49億元採購14套美製火山布雷系統外，國軍持續補充彈藥存量。除對內委託中科院生產24萬枚Mk2手榴彈，陸軍也將於明年至2026年花費10億2960萬元，向美採購M67手榴彈，屆時估計可獲70萬枚餘，我軍將擁近百萬枚手榴彈。

「自製24萬，跟美國買70幾萬，那表示國軍現在沒有手榴彈！我們沒有庫存？」謝寒冰表示，第一次知道這件事，原來現在手榴彈只剩幾萬枚？少到這種地步？會不會太誇張？手榴彈大批採購是要幹嘛？很簡單，就是叫你打城鎮戰！不然手榴彈難道是要開飛機出去扔？還是在船上扔？

謝寒冰強調，所以民進黨現在做的一切準備，都在告訴我們一件事：將來台灣如果發生戰爭，一定是城鎮戰！一定是打到本島上面來！這個已經是昭然若揭的事情，大家都知道了，「因為你做的戰爭準備就是這樣子！」

謝寒冰質疑，那台灣到底要死多少人？台灣經濟會遭受多大的傷害？台灣的經濟要多少年之後，才會恢復現在的榮景？這些都不需要去考慮嗎？