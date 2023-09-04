CANADA SURVIVE AGAINST THE WORLD CHAMPIONS & BOOK THEIR TICKETS FOR MANILA 🤯#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/SGVZ20w8nF — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

上屆世界盃男籃賽冠軍西班牙就這樣淘汰出局了！加拿大3日靠著亞歷山大讀秒階段貢獻關鍵8分，最後以88比85逆轉擊敗西班牙，自從1994年加拿大世界盃後再次闖進8強，將以L組第1對上K組第2斯洛維尼亞，本屆世界盃8強的4場對戰組合也跟著全數確定。

世界盃男籃賽4日宣告休兵一天，接著5日下午4點45分，將由立陶宛遭遇塞爾維亞，5日晚上8點40分則由美國出戰義大利；6日下午4點45分由德國出戰拉脫維亞，晚上8點30分由加拿大碰上斯洛維尼亞，比賽地點都在菲律賓馬尼拉。

打完前3節，西班牙取得73比61領先，卻被迪昂布魯克斯末節一開始接連投進兩顆三分球，領軍加拿大打出8比0追上，甚至打到最後1分51秒，亞歷山大的三分打，幫助加拿大追成77比78，不過西班牙馬上兩罰俱中，擴大領先到3分。

迪昂布魯克斯最後1分19秒投進扳平三分球，接著亞歷山大投進超前中距離，此時西班牙發生失誤，也讓亞歷山大兩罰俱中，時間剩21秒，西班牙雖追回兩分，亞歷山大又是兩罰俱中，儘管阿爾達瑪幫西班牙投進三分球，亞歷山大卻在最後4.5秒兩罰俱中，比賽就在西班牙大號三分球不進當中落幕。

這場比賽最大贏球功臣當屬效力雷霆的亞歷山大，他拿全場最高30分，另有7助攻、4籃板，火箭後衛迪昂布魯克斯也有22分進帳，尼克前鋒巴雷特16分；西班牙以威利赫南戈梅茲25分最高，灰熊前鋒阿爾達瑪也拿20分，卻無法改變上屆冠軍提前出局命運。