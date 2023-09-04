中部地區1名綽號胖虎的幼兒園外聘體能課程老師，被4歲女童萱萱（化名）的阿嬤指控，趁小朋友們在教室玩躲貓貓遊戲時，偷偷把萱萱帶到廁所，胖虎師脫下褲子後，要求萱萱摸他下體，還恐嚇說：「如果不摸，要用親的」。萱萱害怕地不敢不從，被強制猥褻得逞。

胖虎師還跟萱萱說，不可以告訴別人，否則要跟萱萱認為較兇的導師告狀，說「萱萱上課不乖」，萱萱感到恐懼因而不敢跟老師或家人說這件事。

阿嬤心疼地表示，某日晚間幫萱萱幫洗澡時，無意間透露曾摸過胖虎師的生殖器，且對於撫摸方式、過程描述得很清楚，當下覺得孫女說的非常詳細，趕緊跟媳婦說這件事。萱萱母親得知後，不甘女兒遭到凌辱，憤而提告。一審法院依強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月。胖虎師不服判決提起上訴。

法官審理，胖虎師矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱：我上統合課時，現場共有8 位小朋友，我沒有跟萱萱獨處機會，上課的隔壁有鋼琴教室，那邊有時候也有人上課，我不可能犯案。

胖虎師表示，上課時因萱萱不乖有罵他，第2天就接到電話，說萱萱指控1年前被我猥褻的狀況，我也很震驚，若真如此，萱萱母親、家人這麼長時間怎都沒發現異常？

檢方檢方起訴書指出，偵查時由專業人士吳老師協助詢問：「讀幼稚園時，有沒有發生什麼不開心的事情？」萱萱：「胖虎哥哥叫我摸尿尿的地方，胖虎哥哥在學校是上體能課。」吳師問：「胖虎哥哥做的事情是在你讀什麼班時？」萱萱：「中班。他叫我到廁所摸他尿尿的地方，不摸要用親的。他叫我用兩隻手上下摸。」

吳師問：「摸的時候，胖虎哥哥的姿勢是如何？胖虎哥哥是站著或是坐著、躺著？你呢？你站在胖虎老師哪一邊？」萱萱回答：「他說好舒服。站著。站著。我站在他前面。胖虎哥哥露出尿尿的地方，長長的，厚厚的。沒有黏著的地方可以動」

吳師：「胖虎哥跟你說什麼，你才會去廁所？」萱萱答：「他說叫我摸他尿尿的地方，就拉著我的手，然後去廁所摸他尿尿的地方，胖虎哥哥拉我的2隻手，然後我就直接摸，因為沒摸會用親的，這是胖虎哥哥說的。」

高院法官認，萱萱年紀尚屬稚幼，應無性經驗及常識，若非真實發生過、親身經歷，讓她的記憶有所本，實難任意杜撰猥褻情節或強行記憶，故應較無受他人指導而捏造可能。

法官認審酌，胖虎師蔑視國家法令，違背善良風俗，不懂得尊重女性身體與性自主權利，對弱勢之兒童為強制猥褻行為，其惡性重大；其所為對萱萱身心健康與人格發展之危害非輕。

而胖虎師犯後未能坦然面對錯誤，也未能與萱萱及家屬達成民事和解，惟本案民事部分經判決確定後，胖虎師自述基於尊重法院及免於影響校譽，已將159萬6956元交給幼兒園轉匯給萱萱家屬，經本院確認已完成匯款。

高院法官日前完持原判決，胖虎師依犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

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