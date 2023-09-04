受到美國5G晶片禁令影響，華為一度淡出智慧手機市場。但華為上周突然公布將發售史上最強手機Mate 60 Pro，引發熱烈討論。華為實體通路3日晚間起開賣Mate 60 Pro，包括北京、上海、深圳、廣州等地門市再現排隊盛況。

3日晚間18點08分，華為Mate 60 Pro全面開啟銷售。據中國大陸媒體報導，華為多地門市出現搶購熱潮，不但客流量翻倍，排隊取機的民眾絡繹不絕，而在華為商城、淘寶、京東等線上平台的各顏色Mate 60 Pro也在短短1分鐘內售罄。

華為官方微博早前就發文聲稱，以慶祝「Mate系列」手機累計發貨量達1億為由，推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」，也就是消費者可以在華為線上商城以1000元人民幣（約新台幣4224元）預訂尚未正式發布的Mate 60 Pro機型，並於3日前往門市繳付尾款之後取機。

華為Mate 60 Pro實體通路開賣湧現排隊人潮。（圖/界面新聞）

華為3日在深圳門市進行的直播中顯示，不僅預付訂金銷售的用戶前往門市取機，大量消費者也蜂擁而至，趕在第一時間搶購新機，場面異常火爆。

有網友購買後立刻「拆機」，指出Mate 60 Pro搭載了奈米製程、由中芯國際代工的麒麟9000S處理器。