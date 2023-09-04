北部一名證券公司女營業員莉莉（化名），因有業績壓力，便招攬任職科技公司的邱姓男子為客戶，雙方經常利用MSN、Skype等通訊軟體聊天，過程中，邱男得知莉莉童年遭父親嚴厲管教、體罰及心理威脅，導致患有PTSD（Post-Traumatic Stress Disorder，創傷後壓力症候群）。

莉莉行為舉止有時會因PTSD影響，出現解離症狀，從成年人不自主退化成幼兒的狀態，且因缺乏安全感及父親威權式管教陰影下，不知道也無法抗拒成年男子性行為要求。

邱男掌握這個弱點，某日邀莉莉見面用餐後，就帶她到某公司會議室裡性侵得逞。莉莉後來回診接受心理諮商時，諮商師得知莉莉遭人性侵的片段資訊後，進而通報相關單位，警方將全案依妨害性自主罪嫌送辦。一審法官依乘機性交罪，處刑4年6月；邱男及檢方不服提起上訴。

檢方起訴書指出，邱男供稱：「我就只有用電話或是EMAIL而已」，但莉莉提供的對話紀錄，則打臉邱男的說詞，雙方透過MSN、Skype互動頻繁。

檢方問：「為什麼莉莉還說要請求你太太的原諒（提示對話內容）？」邱男：「我不知道她在講什麼。我想到可能只是為了要幫助她而已，有些內容我也不是很清楚。」

檢察官追問：「你就有說莉莉的PTSD可能是家暴害出來的，表示你了解啊？」邱男：「那是我的推論。她有叫我去查這個東西，我查了資料後，她來找我時，我也不知道她到底是生病還是沒生病。至於她講的奇怪的東西，我們只是朋友而已」。

檢察官再問：「為何你們會在對話裡講到脫衣服的話，如果你覺得很奇怪的話，為何你還有回應？」邱答：「我沒有正面回她的話。後來我們沒聯絡，她一直在講這些事情。我給她的關心並不是她指控的那樣，我是給她生活上的建議。」

檢察官：「你知道莉莉有幼兒退化的問題嗎？」邱答：「我不知道幼兒退化是什麼，她打電話給我時，有點哭哭啼啼的。」檢察官：「對話內容莉莉提到，當你進入我身體的部分，你表示會再進一步，為什麼你還說很抱歉，這是在講什麼？」邱答：「我不知道她講什麼，可能她講到她自己的私事」。

案發後莉莉與邱男的通訊軟體對話顯示，莉莉：「從你一直要進入我身體的時候，我就有一種身是你的人，死是你的鬼，要不然我為何一直怕你真的要進入我身體，要不然我為何在你之前一直保持處女，我知道做愛對你們來說沒什麼，對我來說是要跟定一輩子的事」、「我知道事實狀況，我也認了，當小四我也認了」。

高等法院審理，事發後的幾天，雙方透過通訊軟體有許多對話互動，對於莉莉向邱男表示「進入身體」、「之前一直保持處女」、「做愛」等用詞，對話中邱男並沒有反對或駁斥之意。且莉莉在偵查中指述案發過程、現場相對位置、擺設十分明確。

法官審酌，依刑法第225條第1項之乘機性交罪之法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，一審判決處被告有期徒刑4年6月，檢方上訴所指之被告犯罪手段、情節、犯後態度等，均已列入考慮，罪責程度相當，未逾越法定刑度，亦無濫用自由裁量之權限，難認有何輕重失衡或違反罪刑相當原則知情形。檢察官以原審量刑過為由，提起上訴，亦無理由，應予駁回。

上訴人等因被告妨害性自主案件，不服臺灣臺北地方法院第一審判決，提起上訴，經最高法院第二次發回更審。高等法院法官日前依法判決，上訴駁回，維持一審原判，邱男犯趁機性交罪，處刑4年6月。可上訴。

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