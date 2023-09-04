華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前駐紐西蘭代表介文汲3日在《TVBS戰情室》節目表示，美國在2020年5月斷供華為晶片及晶片設計軟體後，華為海思自力設計出麒麟9000S晶片，並且取得5奈米晶片量產的成績，這是華為帶給手機界的2大震撼。所以現在大陸流行說「1566天」，全民轟動像辦喜事一樣迎接這支手機。

「現在大陸流行一句話：一千五百六十六天！」介文汲表示，也就是說華為遭到美國完全的斷供以後，到今天Mate 60 Pro橫空出世，中間一共經過了1566天。這到底給手機界的震憾是什麼？第一個就是說，麒麟9000S這一枚Mate 60 Pro所用的核心處理器的晶片，是華為自己設計的。

介文汲指出，要知道設計晶片有一個重要的條件，就是要有美國所獨佔的一種晶片設計軟體，叫EDA，美國在2020年5月的時候，一起把這個禁了。也就是說你會燒菜沒有用，我把你的鍋碗瓢盆通通收起來，讓你沒辦法燒菜，美國就把這個EDA拿走。所以海思本來是世界名列前茅的晶片設計商，美國把他的晶片設計軟體停用，不准海思用，那海思當然設計不出新的晶片，那是一千五百多天前的事情。

介文汲強調，可是經過了一千五百多天的努力，海思自己設計了新的晶片，這個晶片是沒有用到美國的晶片設計軟體，而是用自己的方法設計出來，這是給世界的第一個震撼！第二個震撼是，麒麟9000S這個晶片設計出來之後，有人發覺，它竟然是接近5奈米的程度。原來大陸的中芯國際已經宣布，他可以做7奈米的量產，可是外界還是半信半疑，量產表示你的良率要達到一定的水準，但並沒有看到中芯有大規模生產的跡象。

「可是這一次的麒麟9000S晶片，已經達到5奈米的境界了！」介文汲提到，這也是另外一個震撼，也就是在沒有國外的技術跟設備等資源之下，中國大陸的製造廠成功生產出了5奈米的晶片，所以不管是晶片設計跟晶片製造。美國卡中國大陸晶片最重要的兩個關口，基本上可以說都被華為突破了！這也就是這次華為Mate 60 Pro這個手機，讓中國大陸全民轟動，都好像辦喜事一樣在迎接這支手機。

「倒不是這支手機如何如何，而是它突破美國的科技封鎖！」介文汲直言，大陸不少博主已經測速過了，這支手機的速度高達800Mbps！這是一個標準的5G手機，有人還說是5.5G手機。「這一支手機的出世，就代表美國對大陸在尖端晶片的封鎖上面，已經被中國大陸突破了！」