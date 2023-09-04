氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時中心於高雄沿海附近近似滯留打轉，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。氣象局今（4日）清晨針對18縣市發布豪、大雨特報，其中花蓮縣是紫爆等級的「超大豪雨」。

海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(4)日花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、臺中市山區(雪山山區)、南投縣山區(合歡山區)及臺東縣有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，苗栗山區、基隆北海岸、大臺北、南投、雲林至臺南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：花蓮縣。大豪雨地區：臺中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣。

據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時中心於高雄沿海附近近似滯留打轉，向西北西移動，其暴風圈仍籠罩花蓮、臺東、臺中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

警戒區域及事項

陸上：臺中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備海上：臺灣海峽、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

海上：臺灣海峽、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

注意事項

今(4)日臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；臺灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其中南部、澎湖、馬祖沿海易有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報:今(4)日澎湖有11至12級強陣風，雲林以南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及金門、馬祖將有10至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率；隨颱風逐漸遠離本島，今上午東部、東南部及今下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。

2日0時至4日4時出現較大雨量如下：花蓮縣赤柯山712.5毫米，宜蘭縣翠峰湖483毫米，臺中市南湖圈谷465毫米，臺東縣池上404毫米，新竹縣西丘斯山356.5毫米，南投縣畢祿溪站348.5毫米，高雄市天池331毫米，屏東縣尾寮山304.5毫米，新北市福山261毫米；較大陣風區域如下：成功15級，蘭嶼、東吉島12級，臺東11級。