海葵颱風登陸台灣，就連高雄市也感受到威力，除了風勢增強雨勢也變大，在前鎮區的和祥街、和義街已經有淹水情形，目測大約高度為50公分高，對此，高雄市大家長陳其邁也做出回應。

海葵颱風進入高雄，在今天(3日)入夜之後，風力瞬間增強，高雄市的自強路就有撐傘民眾的傘被吹到開花，而另外就在中山路則是有路樹被吹倒，佔據了一個車道，甚至有騎士差點被砸到，所幸有好心民眾停下來把路樹移開。

除此之外，在三民區博愛路與十全路也有路樹倒塌，造成車道受阻，車輛必須繞道而行，由於前鎮區和祥街、和義街一帶在今年6月12日時，就因為一度積水50公分，導致路上積水甚至淹入民宅。

由於海葵颱風夾帶強風和豪雨，不少民眾就擔心「高雄漂漂河」再現，預先做好防災準備，不過在晚間接近九點左右，鳳山國小前面和鳳山青年路靠近家樂福前也傳出積淹水的情況，民眾無奈表示回不了家。對此，高雄市長陳其邁也提醒，從3日晚間11點到4日凌晨2點為大潮，呼籲低窪地區的民眾要注意防災。

高市府表示，該處淹水主因是正在進行排水箱涵改造工程，要到九月底才會完工，來不及趕上應付這波海葵颱風帶來的豪雨。

水利局說明，根據中央氣象局資料顯示，中颱海葵已在今（3日）晚間8時從高雄梓官出海，受颱風環流影響，高雄處於迎風面有短延時強降雨發生，在鳳山區、前鎮區的三小時內累積總雨量突破120毫米，前鎮區因排水出口臨近海水位滿潮影響，附近民眾要多加注意。

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