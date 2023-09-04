有潔癖是好是壞，看法不一。國外一名20歲男子，由於擔心「戶外細菌」進入家中，只要回家就會換掉外出服裝，也會規定客人上門就要套上透明雨衣，或是更換一套乾淨衣服；但最近卻因此和朋友鬧翻，讓他開始思考自己是否太過了，「我有錯嗎？」

男子在網路論壇Reddit表示，由於天生就愛乾淨，因此搬到新家之後，決定不讓「戶外細菌」進到室內，開始規定自己只要回家就要換掉外出服裝。同時，他也買了許多透明的一次性雨衣，提醒客人一但上門，要麼套上雨衣，要麼更換一套乾淨衣服。

男子指出，女友並不覺得這些規定具有任何問題，直到最近一名朋友到府做客，卻對他告知的事項非常不滿，也讓2人不歡而散，友誼就此出現裂痕。事後媽媽坦言，提醒他人配合這些要求非常過分「而且不合常理」，不過男子不以為然，但也開始思考自己是否真的過於誇張，「我有錯嗎？」

貼文一出引發熱議，網友大多認同媽媽的看法，指出「是的，外面有細菌，但它們對你造成傷害的可能性幾乎為0」、「我不是心理學家，但聽起來你應該找專業人士諮詢一下」，但也有人贊同男子的做法，直言「外面的衣服很髒，應該在屋內脫掉」、「我希望我也能在家裡執行這些規定」。

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