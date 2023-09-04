路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間全國演說影片中作以上宣布，為自從俄羅斯去年2月開戰以來，烏克蘭國防機構最重大改組鋪路。
2021年11月被任命為防長的列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）雖然幫助確保數十億美元西方軍事援助用於作戰，他領導的國防部卻難以擺脫貪腐指控。他駁斥相關指控為抹黑。
澤倫斯基說：「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要新作法，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」
須經國會批准的這項人事調整很可能獲得支持。澤倫斯基表示，他期盼國會批准對烏梅洛夫（Rustem Umerov）的人事任命。
41歲的烏梅洛夫從去年9月以來擔任國家財產基金（State Property Fund）負責人，曾經參與諸如黑海穀物協議等敏感的戰時談判。（譯者：何宏儒）1120904
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