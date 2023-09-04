海葵颱風來勢洶洶！中央氣象局指出，海葵颱風已於昨（3日）晚間8點整從高雄梓官出海，但是今（4日）凌晨三、四點左右，二次在高雄登陸。氣象局表示，暴風中心一半在近海，一半在陸地。對於海葵颱風在高雄滯留打轉，氣象專家吳德榮也提出解釋。他於洩天機教室指出，自3日時20時「海葵」中心在高雄出海後，至今(4日)晨5時幾乎都在海岸邊滯留打轉，主要原因是導引氣流很弱。

據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時中心於高雄沿海附近近似滯留打轉，向西北西移動，其暴風圈仍籠罩花蓮、臺東、臺中以南陸地及澎湖，風雨持續中。同時海葵強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢，中央氣象局已經將海葵降為輕度颱風。

氣象局表示，雖然海葵颱風逐漸遠離，但昨晚開始南部風雨逐漸增強，今日南部、東部風雨仍強，民眾仍建議做好防颱準備。

針對海葵颱風滯留打轉，氣象專家吳德榮也提出解釋。他於洩天機教室指出，自昨(3)日時20時「海葵」中心在高雄出海後，至今(4日)晨5時幾乎都在海岸邊滯留打轉，主要原因是導引氣流很弱，再加上「海葵」受地形破壞，結構不斷調整所致。最新(4日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，明(5日)下午起「海葵」逐漸進入福建，繼續減弱，即使預測路徑的「不確定性」增大，已不致對台構成威脅。明起台灣仍在季風低壓環流內，水氣多、大氣很不穩定的型態，將持續至週五(8日)。

吳德榮指出，據最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(4)日「海葵」還在台灣海峽，南部、澎湖及金門仍應防強風豪雨，東半部持續有大量降雨，各地仍需注意有強陣風及較大雨勢。明(5)日下午起「海葵」逐漸逼近福建，台灣才脫雖其威脅。明起至週五(8日)受季風低壓環流影響，水氣多、大氣很不穩定，各地有局部陣雨的機率，午後易有大雷雨發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。