由ACEM娛樂公司推出的女團「紫月光」，參賽選秀節目《未來少女》，近來隊長Rinii無預警退隊，但加入新血Hina後，成績扶搖直上，即將迎接總決賽的少女們，除了努力練習外，也開始跑宣傳、獲邀參加商演。時報周刊CTWANT 8月中直擊，紫月光在天色漸亮的街頭賣力跳舞，抓緊各種時間工作，行程滿檔。

看到鏡頭的紫月光立刻擺出可愛笑容。（圖／本刊攝影組）

8月17日大清早6點，紫月光成員現身台北小巨蛋南廣場的階梯上拍攝，10位成員分成2組進行，首先5位少女先是坐在階梯上看手機影片，接著起身開心的蹦蹦跳跳走一段，看起來精神不錯，不過一到休息時間，成員們臉上也跟著露出疲憊的樣子，據悉他們從前一晚的深夜便開始一連串的拍攝工作，遲遲沒有收工。

拍攝結束後女孩們很有禮貌鞠躬感謝工作人員。（圖／本刊攝影組）

6點半左右，少女移動腳步到小巨蛋大門，工作人員在旁協助整理著他們的妝髮，沒多久，另一分隊也現身合體。近7點時，10人分成前後2排，在小巨蛋建築前熱舞。拍攝完畢後，Rinii站在C位率領團員對鏡頭講話，又不時擺出祝福的姿勢，原來他們正在拍攝有關小巨蛋18周年的賀詞。雖然熬夜拍片，但結束後，少女們對著工作人員90度一鞠躬，年輕活力且禮貌周到。

紫月光在《未來少女》導師合作賽中搭檔陳零九、邱鋒澤，但被網友評像在伴舞。（圖／翻攝自ACEM IG）

事實上，紫月光前段時間在《未來少女》成績平平，導師合作賽搭檔陳零九、邱鋒澤，也因表演型態被網友評像在伴舞；在第五集播出中，擔任隊長一職的Rinii，以有其他任務在身決定退出選秀，經紀公司因賽制關係，遞補一名來自日本年僅18歲的Hina上陣，由於Hina從3歲開始習舞，各類舞種都難不倒他，她一出場就祭出最擅長的地板舞，也讓紫月光一舉拿下該集滿分躍升冠軍。

Rinii（左）退團後，由18歲日本少女Hina上陣。（圖／翻攝自 IG）

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