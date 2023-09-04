34歲女星張景嵐近來認愛小3歲男友、陳凱倫兒子陳銳，她愛情得意的同時，也沒因為戀愛放下工作，日前本刊就直擊她在東區電視台附近的咖啡廳開會，跟廠商洽談自創保養品牌的合作計畫，身邊不見男友陳銳相伴，而是帶著一男一女雙助理現身。

張景嵐當年以「宅男女神」出名，近年來跨足戲劇跟主持，去年更自創保養品牌升格當CEO，品牌主打極簡保養，推出僅短短1年還在衝刺期，上月26日周六下午，張景嵐素顏現身東區咖啡廳，身旁還有女助理相伴，她穿著輕便，帶著棒球帽將頭髮紮起，身上穿著灰色透膚罩衫，雖是帥氣休閒打扮，但也絲毫不減CEO氣場。

張景嵐離開咖啡廳看著手機傳訊息，終於露出一絲甜美中的笑容。（圖／本刊娛樂組）

張景嵐一行人在咖啡廳洽談工作，一聊就是近4個小時，不知是不是在意藝人身份，座位也是選擇坐在背對走道的位置，方便避開路人視線，並強調自家品牌有給國外藝術家試用，聽得出想將自有品牌往國外推廣的野心，就連手邊包包也是帶著自有品牌的周邊商品，推廣自家品牌可以說是用盡全力。她只有在準備離開咖啡廳，對著手機傳訊息時，露出一絲絲甜美的笑容，不知是不是正在跟男友甜蜜熱線。

她先前出席外景節目記者會，透露自己跟男友陳銳都是工作狂，兩個人常因為忙工作沒時間約會，交往半年才第一次相約看電影。當時她的一番話讓在場眾人都不敢置信，以為她單純想避談約會細節而在開玩笑，如今看來她似乎所言不假，只是想提醒這位女強人CEO，忙工作的同時也別忘了經營感情，大家都想早日看到女神好消息。

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