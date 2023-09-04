日本於8月24日開始排放含氚廢水入海，預計最快要到2051年才會排完所有的核廢水，整整28年，海洋生態將會發生什麼事？國際環保組織認為日本淨化核廢水的技術有瑕疵，將近7成的廢水都需要再處理，且不只含有氚，還包含碳-14、鍶-90和碘-129等輻射物，恐危害海洋食物鏈的根基，專家也建議未來若要吃海鮮，最好避開喝湯、魚骨，否則部分輻射物進入體內後，無法代謝恐危害健康。

日本排放福島核電廢水入海，此舉引起許多國家恐慌，擔心海水中的放射物質，將造成海鮮等水產品的食安問題。日本政府表示核廢水在排放前已稀釋氚濃度在每公升1500貝克，遠低於國際標準，國際原子能總署IAEA也為其背書，但國際環保組織綠色和平（Greenpeace）質疑日本淨化核廢水的「多核種除去處理系統」（Advanced LiquidProcessing System，簡稱ALPS）技術失敗，其中約70%的水需要再次處理，也認為IAEA未能調查ALPS的運作，完全忽略了每隔10天就會產生約1000立方米的高度放射性燃料殘餘物，這些殘餘物每天都在持續污染地下水。

由100家海洋科學機構組成的美國國家海洋實驗室協會也強調，日本核廢水的輻射風險尚未得到充分評估，除了氚之外，其中還有碳-14、鍶-90和碘-129，對食安、人體健康的風險仍不可知。綠色和平組織認為，日本排放這些含有放射性物質的廢水，根本就是蓄意污染海洋，放射性物質可能隨著海洋洋流傳播，並且會讓在海洋中長期遷徙的海洋生物（如浮游植物）長期攜帶，而浮游植物是所有海洋生物食物鏈的基礎，無疑是摧毀海洋生態。

經過2年檢測，國際原子能總署IAEA認為日本核廢水安全無虞，但國際環保組織認為IAEA忽略放射性燃料殘餘物的汙染。（圖／東京電力公司提供）

國立清華大學原子工程與科學研究所榮譽教授董傳中受訪時表示，日本政府雖然宣稱ALPS可以過濾掉氚和碳14以外的62種放射性物質，但實際上並不是百分之百徹底去除，而是將放射性濃度稀釋至符合日本法規為止，若不斷強調「氚水」等於核廢水，會讓大眾忽略其他對人體有害的放射性元素。舉例來說，核廢水中的另一個放射性物質「鍶90」，一旦進入人體後會累積在骨骼中，不容易代謝排出。董傳中說，食用福島地區的海產還是存在一定風險，如果可以選擇的話，建議至少半年內先避開來自福島的漁獲。若民眾真的無法割捨日本海鮮，董傳中建議至少避免食用海鮮生物的骨頭，例如魚骨、魚頭，因為像鍶90這類型的放射性物質，比較容易累積在骨骼中。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也認為，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚的核廢水不會危害人體健康，但在沒有更多研究證實無害之前，民眾盡量少吃黑鮪魚、旗魚、鯊魚等魚類。一般來說，養殖魚會較為安全，但仍要避免使用大量含有抗生素或其他化學物質添加的養殖魚類，所以建議選擇合格業者較有保障。食藥署也提醒，對於嗜吃魚類的民眾，建議「多樣化選擇」飲食，例如今天吃石斑魚，明天吃鯛魚，後天吃海鱺等方式，避免長期、高頻率食用同一魚種。另外，若選擇減少食用海鮮，也可多吃豆類食物取代，同樣富含優質蛋白質。

另外，由於氚為水溶性，所以最好不要喝海鮮湯或魚湯。營養師程涵宇說，氚可直接或間接誘發多種生物效應，包括DNA鏈斷裂、細胞壞死或凋亡，所以建議多吃抗氧化食物來修復DNA損傷，包括藍莓、葡萄等富含多酚的食物，或柑橘沙拉這類維生素E、維生素C的組合，既能有效保護細胞膜，又能增強細胞的抗輻射能力。

更多 CTWANT 報導