1981年11月間，台中沙鹿發生台灣第一件運鈔車搶案，震驚全國，蒙面搶匪聯手搶奪合作金庫680萬元，1年後，世華銀行運鈔車遭搶1400萬元，「巧合」的是，兩案主謀有甥舅關係，且兩案搶匪共8人，都在同一天、1983年7月29日槍決伏法，法務部矯正署長周輝煌當時是基層獄政官員，負責刑場戒護，事後卻發生莫名車禍、險遭不測，雖然事隔40年，至今仍歷歷在目……。

話說1980年代，台灣還是戒嚴時期，不但民風純樸、治安也相當良好，好萊塢電影常演的運鈔車搶案，在台灣人心中總覺得不可思議，銀行運鈔保全措施相當簡陋，家中經營茶室的台中沙鹿「黑色大亨」蘇俊模看上這點，與同夥策劃搶劫沙鹿的合作金庫運鈔車，最後仍遭逮捕，與世華銀行運鈔車搶匪游榮佳、陳坤火一同關押台北看守所，等待槍決。

1983年7月間，時任法務部長李元簇簽發死刑執行令，同年月29日，蘇俊模、游榮佳、陳坤火等8名遭判處死刑確定的搶匪，被押解至台北看守所刑場，經執行檢察官驗明正身無誤後， 8人隨即由法警執行槍決，當時才從警察大學畢業不久的周輝煌是北所的戒護課員，負責監看警戒，8人執行完畢後，周輝煌現場檢視死囚，不料此時中槍躺臥地上的陳坤火悠悠醒來，直呼「我好痛苦！」一旁的周輝煌聽到後，轉身看了陳坤火一眼，兩人四目相對。

矯正署長周輝煌（右）上任後，宣布詐欺犯決不寬恕等重大政策。中為法務部長蔡清祥、左為前任矯正署長黃俊棠。（圖／矯正署提供）

周輝煌感到十分奇怪，心想難道是法警槍法不準？一旁執行死刑經驗豐富的法警長解釋，陳坤火可能因為心臟偏右，所以未能當場斃命。此時，陳坤火哀求再施打一次麻醉劑再執行，不過法醫表示沒有辦法，因為規定每名死囚只能打一劑麻醉針，所以沒有備份。法警對陳坤火補槍，結果陳坤火一共挨了9槍才伏法。

後來有人提醒周輝煌，與瀕死的陳坤火對看十分不祥，建議他去大廟裡拜拜。不過周輝煌認為，陳坤火觸犯國家法律遭受懲罰，他只是代表國家執行公權力，自己行得正、做得穩，何必多此一舉，因此仍照常作息。

不久某天周輝煌騎車下班，行經馬路上，突然有輛卡車迎面而來，一時之間，他躲無可躲，眼看就要撞上，他急中生智，把機車車頭撇向路旁排水溝，連人帶車掉進水溝裡，雖然摔得遍體鱗傷，但幸運保住性命。只是過了一陣子，傳出有人在同一地點慘遭卡車撞擊身亡，不少同事都說周輝煌命大，也指陳坤火可能「抓交替了！」消息傳出後，讓刑場憑添不少靈異氣氛。

矯正署長周輝煌留學日本6年半，擁有廣島大學刑事法碩士學位、博士班課程修畢，是矯正機關少見的高學歷獄政人才。周輝煌表示，他從事獄政工作加上留學日本期間超過40年，只碰過這件怪事。他強調，冥冥之中自有因果，人在做、天在看，做人處事不要有僥倖心理，夜路走多總會遇見鬼，做人子女要孝順父母，老天爺才會眷顧。

世華銀行運鈔車搶匪陳坤火，聆聽死刑判決後神情漠然。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導