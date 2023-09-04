台中沙鹿運鈔車搶案堪稱台灣犯罪史上最特殊案例，除了是運鈔車搶案的鼻祖，主謀蘇俊模還是隔年世華銀行運鈔車搶案主謀游榮佳的外甥。蘇俊模被捕後，不但在獄中吃香喝辣，甚至以罹患「中耳炎」為藉口，兩度保外就醫和女友幽會，想要傳宗接代，後來蘇俊模利用台中看守所崗哨交接空檔，趁機越獄，全台為之震動！

1981年11月24日，合作金庫沙鹿分行準備將680萬元現金，運往台灣銀行台中港分行存放，因沙鹿分行用來運鈔的休旅車已出勤，因此找了有合作關係的計程車行派車運鈔，不料半路遭歹徒逼車攔下，4名惡煞持刀下車後，短短5分鐘就搶走兩個帆布袋的現金680萬元。

搶案發生後，全台震驚，轄區警方第一時間通報「八號分機」（重大刑案專線），全面搜捕可疑嫌犯，陸續逮捕參與搶案的逃兵陳東華等人，終於在搶案發生後25天，讓蘇俊模認罪。

警方展示蘇俊模越獄脫逃後，持有槍械彈藥等武器，火力十分驚人。（圖／報系資料照）

別以為搶匪落網後，全案就告一段落，後續還有更勁爆的事。由於當時結夥搶劫是唯一死刑，蘇俊模的媽媽花下大筆鈔票，行賄不肖監所人員，讓兒子在獄中吃香喝辣，還買通特約醫師，開立「中耳炎」診斷證明，讓蘇俊模保外就醫，兩度以出獄治療名義和女友幽會，希望能傳宗接代。

更誇張的是，蘇俊模還找人在「會客菜」做手腳，夾藏小鋼鋸和鉚釘，他拿來鋸斷腳鐐，趁早上崗哨交接時的空檔，與5名獄友成功越獄，這些幾乎是不可能的任務，蘇俊模都辦到了。只不過蘇俊模等人只逍遙了7天，1983年5月7日在新北市板橋被捕，關押在台北看守所。由於蘇俊模等人有越獄紀錄，因此北所高度警戒，戒護人員經常持槍巡視，不容意外再發生。

當時周輝煌從警察大學畢業一年多，剛從彰化少年觀護所調到北所當第一線戒護人員，為了穩定囚情，他經常鼓勵蘇俊模等人要守規矩、全心全意打官司（死囚還是希望有機會改判無期徒刑），強調所方不會歧視他們、也不會找麻煩，如果需要訴訟用的狀紙，也會盡力協助，蘇俊模等人也都聽得進去。2個多月後的7月29日，蘇俊模等人遭槍決，一起伏法的還有他的舅舅、犯下世華銀行運鈔車搶案的游榮佳，以及陳坤火等人。

沙鹿運鈔車搶匪蘇俊模等人行刑前，被移轉借提到台北出庭。（圖／報系資料照）

雖然蘇俊模、游榮佳、陳坤火等人伏法至今40年，還是有很多疑點至今未解，包括游榮佳在世華銀行運鈔車搶案使用的M16半自動步槍，與蘇俊模越獄後持槍拒捕的M16步槍是同一把，加上蘇、游兩人是甥舅關係，游榮佳還曾供出欠外甥蘇俊模不少錢，自己犯下世華銀行運鈔車搶案，就是受到蘇俊模指使，不過後來游榮佳又改口。

此外，陳坤火被捕後，曾寫了張紙條給檢察官，表示當初分贓不均，懷疑蘇俊模黑吃黑，後來蘇俊模被抓，就與陳坤火提供線索有關，不過光靠游榮佳等人供述，還不足以確認蘇俊模參與世華銀行運鈔車搶案，因此當時關在監獄的蘇俊謀，究竟有無遙控指揮世華銀行運鈔車搶案，至今仍是謎。

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