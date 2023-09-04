奈及利亞總統提努布的發言人今天表示，在就風險和利益完成諮詢後，奈及利亞正在考慮申請成為20國集團（G20）會員。

路透社報導，提努布（Bola Tinubu）的發言人恩格拉萊（Ajuri Ngelale）說，在印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請下，提努布明天將啟程赴印度出席G20高峰會。

南非是由舉世20個工業化程度最高國家組成的這個集團當中唯一非洲成員。

恩格拉萊說：「奈及利亞嚮往著G20會籍的同時，政府已經展開廣泛諮詢，期能確認入會的利益和風險。」

他並表示，提努布出席峰會部分原因就在進一步推進奈及利亞入會的目標。

恩格拉萊1日表示，提努布將出席G20峰會，試圖為奈及利亞招商引資，以動員全球資本開發基礎設施。

奈及利亞正與創紀錄高的債務、貨幣疲軟、兩位數通貨膨脹和供電匱乏奮戰，試圖重振經濟的新政府希望鼓勵投資，而不是一味仰賴借款來創造工作機會。

包括外交部長、財政和貿易部長在內，若干部會首長將隨提努布一起出席峰會。（譯者：何宏儒）1120904