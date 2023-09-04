外傳民眾黨主席柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭，可能代表民眾黨參選新竹市立委，將對上國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智等3人，形成四腳督戰局，此舉也讓「藍白合」破滅。民眾黨台北市議員、「學姐」黃瀞瑩表示，新竹跟台北，對柯文哲是一個成績非常重要的地方。不論人選是誰，對於民眾黨總統大選，是有幫助的。

柯文哲的妹妹柯美蘭，傳出可能代表民眾黨參選新竹市立委；柯媽2日參加柯文哲「新竹選哲之友會」成立大會。面對此問題時則反問媒體，家中有2人參選「會不會被人罵？我們怕怕吶」。 對此，黃瀞瑩3日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，今年區域立委對於總統選舉，有一定的效果。尤其在新竹跟台北，對柯文哲來講，是一個成績非常重要的地方。

黃瀞瑩接著指出，新竹市長高虹安遇到論文事件、棒球場的事情，根據民眾黨內部民調顯示，大家對民眾黨是有寄望、有期待的，所以不論人選是誰，今年民眾黨正在壯大當中，所以區域立委採取精兵策略，像台北只提1席張其祿。而在新竹這一區，提出一個合適的立委候選人，比如認同民眾黨理念的，對於整體總統大選，是有幫助的。

黃瀞瑩表示，前半年柯文哲常在中南部跑跳，原因就是在中南部民調，確實比較低，所以在中南部走了一圈之後，發現過去《TVBS》的民調，高屏澎有微微上來的趨勢，所以開始要回到北部，接下來也要開始慢慢回防到台北跟新北這兩塊區域。台北是打空戰為主，中南部則以組織戰為主，所以區域立委對總統選戰，確實是有幫助的。