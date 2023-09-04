華為遭到美國晶片禁令制裁，卻能無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，外界好奇新手機晶片從哪來？前立委蔡正元表示，華為自己開發軟體、設計晶片，再轉給中芯國際去製造，以麒麟9000S晶片取代高通晶片，當它跑出5G的速度時，應該就是7奈米。

蔡正元2日在中天《前進戰略高地》節目中表示，華為Mate 60 Pro這一款手機，搭載麒麟9000S晶片。這是美國禁止高通晶片出口中國大陸後，華為拿不到高通的晶片，所以就自己設計。

蔡正元接著指出，華為設計出這一款手機不容易。華為是從設計軟體開始，自己開發軟體、設計晶片，再轉給中芯國際去製造。當它跑出5G的速度時，就表示它整個系列的設計系統，一直到製造晶片，都已經能夠到達10奈米以下；現在被測試出來之後，應該就是7奈米，要不然不可能到達5G的速度。

蔡正元表示，麒麟9000S晶片能夠取代高通的晶片，當然不一定能夠跟高通最高等級的晶片來比，但是到達5G已經沒有問題了，這是華為一個很大的突破。