Jacob & Co.在表展發表一款World Is Yours兩地時間腕表，設計靈感源自品牌創辦人Jacob Arabo在13歲時從父親手中收到的一只刻有歐洲、非洲和美洲大陸的兩地時間腕表，期許Jacob能放眼天下，開創自己的人生。45年後的今日，Jacob將當年收到父親腕表時的感動，打造The World Is Yours兩地時間腕表，它不僅是一件工藝極品，更是世代傳承的家族信物，見證了父親對兒子的期許與慈愛。

Jacob & Co.在表展發表一款World Is Yours兩地時間Dual Time Zone腕表，源自父親對兒子的期許與慈愛。（Jacob & Co.提供）

The World Is Yours兩地時間腕表可獨立顯示小時與分鐘，拱型面盤宛如從天空俯瞰地球，表盤是大西洋的兩岸，包括左側的北美洲、中美洲與南美洲，右側則是歐洲與非洲大陸，最右側是亞洲的阿拉伯半島，實心底蓋則地球的另一面，包括非洲、歐亞大陸到大洋洲，以及南半球的澳洲，將整個世界收納在方寸之間，完美詮釋「The World Is Yours」的主軸。