Jacob & Co.在表展發表一款World Is Yours兩地時間腕表,設計靈感源自品牌創辦人Jacob Arabo在13歲時從父親手中收到的一只刻有歐洲、非洲和美洲大陸的兩地時間腕表,期許Jacob能放眼天下,開創自己的人生。45年後的今日,Jacob將當年收到父親腕表時的感動,打造The World Is Yours兩地時間腕表,它不僅是一件工藝極品,更是世代傳承的家族信物,見證了父親對兒子的期許與慈愛。

Jacob & Co.在表展發表一款World Is Yours兩地時間Dual Time Zone腕表,源自父親對兒子的期許與慈愛。(Jacob & Co.提供)

The World Is Yours兩地時間腕表可獨立顯示小時與分鐘,拱型面盤宛如從天空俯瞰地球,表盤是大西洋的兩岸,包括左側的北美洲、中美洲與南美洲,右側則是歐洲與非洲大陸,最右側是亞洲的阿拉伯半島,實心底蓋則地球的另一面,包括非洲、歐亞大陸到大洋洲,以及南半球的澳洲,將整個世界收納在方寸之間,完美詮釋「The World Is Yours」的主軸。