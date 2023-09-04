寶格麗（BVLGARI）下半年的腕表作品以雙重本質 (Dual Nature)為主題，重新探索材質、色彩、設計和傳統工藝，並賦予新意，其中屢獲腕表大獎、迄今已締造八項世界超薄紀錄的Octo Finissimo系列超薄腕表，推出兩款黑色碳材質與玫瑰金的「黑金」表款，分別是Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表和Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，煤黑色調與華麗玫瑰金色的對比色調，更添奢華。
寶格麗的傳奇之作BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯，是當今表壇最小的圓形機械機芯，今年寶格麗以此機芯打造兩款珠寶表，一是鑲嵌逾33克拉鑽石的Serpenti Misteriosi白K金鑲鑽款，一是Serpenti Misteriosi玫瑰金黑漆鑲鑽款，精巧工藝、奢華破表。
深受喜愛的Monete Catene古幣腕表，因為古幣的珍稀少有，別具珍藏價值，今年寶格麗推出Monete Catene Dual Time腕表，鑲嵌了兩枚羅馬古幣，分別是西元初羅馬帝國的傳奇帝王塞提米烏斯塞維魯斯(Septimus Severus )與皇后尤利亞多姆娜(Julia Domna )。另一只Monete Catene腕表則鑲嵌一枚古羅馬銀幣(denarius)，銘刻羅馬帝國卡拉卡拉大帝 (Emperor Caracalla)肖像。
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