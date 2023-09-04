寶格麗（BVLGARI）下半年的腕表作品以雙重本質 (Dual Nature)為主題，重新探索材質、色彩、設計和傳統工藝，並賦予新意，其中屢獲腕表大獎、迄今已締造八項世界超薄紀錄的Octo Finissimo系列超薄腕表，推出兩款黑色碳材質與玫瑰金的「黑金」表款，分別是Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表和Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，煤黑色調與華麗玫瑰金色的對比色調，更添奢華。

寶格麗Octo Finissimo PerpetualCalendar超薄萬年曆腕表，黑色碳材質與玫瑰金的「黑金」對比色調。（BVLGARI提供
寶格麗Octo Finissimo PerpetualCalendar超薄萬年曆腕表，黑色碳材質與玫瑰金的「黑金」對比色調。（BVLGARI提供

寶格麗的傳奇之作BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯，是當今表壇最小的圓形機械機芯，今年寶格麗以此機芯打造兩款珠寶表，一是鑲嵌逾33克拉鑽石的Serpenti Misteriosi白K金鑲鑽款，一是Serpenti Misteriosi玫瑰金黑漆鑲鑽款，精巧工藝、奢華破表。

寶格麗Serpenti Misteriosi系列兩款珠寶表，採用傳奇BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Misteriosi系列兩款珠寶表，採用傳奇BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯。（BVLGARI提供）

深受喜愛的Monete Catene古幣腕表，因為古幣的珍稀少有，別具珍藏價值，今年寶格麗推出Monete Catene Dual Time腕表，鑲嵌了兩枚羅馬古幣，分別是西元初羅馬帝國的傳奇帝王塞提米烏斯塞維魯斯(Septimus Severus )與皇后尤利亞多姆娜(Julia Domna )。另一只Monete Catene腕表則鑲嵌一枚古羅馬銀幣(denarius)，銘刻羅馬帝國卡拉卡拉大帝 (Emperor Caracalla)肖像。

寶格麗Monete Catene系列古幣神秘表，今年有兩款作品問市。（BVLGARI提供）
寶格麗Monete Catene系列古幣神秘表，今年有兩款作品問市。（BVLGARI提供）
寶格麗Monete Catene系列古幣神秘表，為羅馬帝國卡拉卡拉大帝肖像古幣。 （BVLGARI提供）
寶格麗Monete Catene系列古幣神秘表，為羅馬帝國卡拉卡拉大帝肖像古幣。 （BVLGARI提供）

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