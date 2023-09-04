台鐵原訂今日東部幹線及西部幹線正常，彰化以北、彰化以南列車於上午8時恢復行駛，受海葵颱風滯留影響，台鐵今晨緊急宣布，花蓮=台東間對號列車和區間車及南迴線的枋寮=台東間對號列車和區間車12時前停駛，另集集支線也全線停駛；其他列車則是正常行駛或視風雨情況調整。

◎東部幹線

（1）花蓮=台東間對號列車和區間車12時前停駛。

（2）花蓮以北正常行駛。

◎西部幹線

彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車於8時後陸續恢復行駛。

◎南迴線

枋寮=台東間對號列車和區間車12:00前停駛。

台鐵表示，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛，但集集支線全線停駛，沙崙支線於8時後視風雨情況恢復行駛。

台鐵提醒民眾因應颱風變化，出門前可到台鐵官方網站查詢列車最新運行資訊，或撥打台鐵局24小時旅客服務電話（02）2191-0096或0800-765-888。如購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自程車日起一年內，遲未經使用的車票到各車站辦理退票，免收手續費。