女星陳天仁2010年在中華職棒賽事，因遭電視轉播的攝影鏡頭捕捉，而被外界封為「象迷娘」受到關注。她過往和前男友開車出門，行駛期間發現後方來車閃燈，結果坐在副駕駛座的男方，居然幾乎將上半身探出窗外，朝人怒比中指辱罵。後來前男友還因陳天仁聚會輕拍異性友人肩膀翻臉，更將怒火波及陌生的國中少年，以上種種行徑，都讓當時身為女友的她覺得可怕，最後提出分手。

陳天仁在節目《11點熱吵店》表示，某天和前男友開車出遊，當時是由2人輪流開車，到了晚上換她駕駛，行經高速公路期間發現後方的計程車一直在閃燈，確認自己已有亮燈而且沒開太慢，正想讓道之際，卻見前男友突然搖下車窗，幾乎將上半身探出窗外，朝人怒比中指狂噴髒話。

經此一事，陳天仁開始懷疑，前男友可能有情緒控管的問題。後來雙方出席聚會，她只是輕拍一名男性友人肩膀，前男友見狀居然當場翻臉開嗆，「難怪妳以前會被劈腿，妳跟男生一點距離都不會拿捏。」一番在她傷口撒鹽的說詞，讓她聽了非常受傷。

天仁懷疑前男友可能有情緒控管的問題。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

之後聚會結束，陳天仁與前男友的臉色很很凝重，引來電梯內的一名國中少年瞄了一眼2人。不料，前男友居然大罵「看X小」，讓她不解，認為少年只是無意看了一眼而已，目光並未一直停留在他們身上。而在以上經歷的影響之下，陳天仁覺得男方太過可怕，最後決定分手。