金鐘主持人薛紀綱（小兵）先前遭狗仔葛斯齊踢爆婚內出軌，偷吃小三的照片也隨之曝光，對此，他在4月發出聲明致歉；然而，正宮王湘涵7月曾上節目聊到，自己因此很長一段時間吃不下、睡不好，體重直直落，如今事隔多月，她受訪時表示，夫妻倆的生活已經回到風暴前的模樣。

根據《三立新聞網》報導，王湘涵透露，夫妻生活已回歸到過去的模樣，也提到老公薛紀綱出軌一事，該檢討的不只是他，畢竟一個巴掌拍不響，只因為老公是一人就成為箭靶，讓她感到不平；至於會不會原諒小三，她則坦言，不想拿別人的過錯來懲罰自己，把生活過好比較重要，並認為這個人對她而言是「完全不重要的人」。

然而，薛紀綱今年六月曾曬出保險合格的證照，王湘涵則表示，薛紀綱有在持家做飯，但應該還沒去賣保險，目前也沒賣保險給她，她認為，人都會犯錯，也不覺得自己可以去評價一個人的對錯，老公還是有照顧她，開有的開支還是有付。

事實上，王湘涵曾在節目《單身行不行》表示，當時異常冷靜，很清楚知道自己要先穩定，才不會影響家人，但還是影響到生活「我其實吃不下也睡不好，維持了很久，一直到我朋友看不下去，拉我去打舒眠點滴，讓我睡覺，我經歷了很長這樣的日子」且當時很多朋友一看到她，都訝異她變很瘦，讓王湘涵苦笑回：「很值得瘦吧，這很應該要瘦的」。