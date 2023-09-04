天使隊球星大谷翔平本季只剩「一刀流」而且製造安打的機會也明顯減少，大聯盟最弱球隊運動家驚奇3戰橫掃了天使，大谷在系列賽獲得6次四壞保送（2次敬遠）。4日的系列賽最終戰，大谷趁著保送機會盜上二壘，第2度達陣單季40轟20盜20次敬遠的華麗數據，他前一次是在2021年46轟26盜20次敬遠（全票MVP），本季表現不遑多讓。

剩餘球季天使宣告躺平，大谷翔平只能拚個人紀錄，但就和去年「法官」賈吉（Aaron Judge）遇到的阻礙相同，投手只會對他猛丟壞球。首局他上來就是連續5球投到好球帶外面，他撈了1顆到界外，最後還是保送。第3局天使兩出局無跑者，大谷終於在滿球數獲得1顆進壘的滑球，結果敲成小飛球。

第5局運動家投手又是內角壞球連發，大谷上壘之後盜二壘成功，本季第20盜出爐。此戰大谷兩度追打壞球遭三振，特別是第7局的打席，對手壞球連發，他卻頻頻出棒追打，極力想對抗這種「無球可打」的窘境。

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TK with the go-ahead three! pic.twitter.com/hcqxpRNoCj — Oakland A's (@Athletics) September 3, 2023

天使前5局打完還領先3分，結果運動家第6局攻下4分逆轉，第7局又海灌6分，終場10比6獲勝。這是運動家本季第2度橫掃對手，前一次是在6月中橫掃釀酒人。被天使「拖慢」了腳步之後，運動家暫停在95敗，可能會被96敗的皇家率先達陣單季百敗。