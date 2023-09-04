2024總統大選逐漸白熱化，台灣民意基金會昨(3日)公布8月政黨支持度調查結果，民進黨以36.8%支持度領先，民眾黨17.8%，國民黨17.1%，其中與7月相比，民進黨續增4.8個百分點，創下2020年10月以來新高紀錄。對此，有網友留言表示「很假！」獲得破百個按讚數，還有網友說「我是不信」。

台灣民意基金會昨在臉書發布調查結果指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成七支持民進黨，一成八支持民眾黨，一成七支持國民黨，1.7%支持時代力量，1.2%支持台灣基進，二成三中性選民。值得注意的是，因內外環境因素，民進黨支持度已超越國民黨與民眾黨的加總。八月顯然是在野陣營的空前低潮期。

該份調查結果曝光後，引發不少網友在《中時新聞網》等相關新聞下方討論，其中《LINE TODAY》報導底下有超過百則留言，其中有網友認為「如果民進黨執政這麼好，九合一縣市長選舉民進黨就不會選擇這麼辛苦了」、「民調準不準，過幾個月就知道」、「等開票那天再來看看」、「騙笑仔」、「都是用市話調查，很準嗎？」「藍白不信也好囉，繼續維持啊，不擋你」、「噢！是真的看不起我們人民的智慧呦」。