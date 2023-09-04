2024大選備受各界關注，不少評論認為，由於在野陣營出現3組人馬，民進黨總統參選人賴清德恐可以「躺著選」，只有整合，才有一搏的機會。對此，前立委郭正亮分析指出，賴清德其實有不少弱點，如他「撐不住訪美效應」，且需要面對農業部長陳吉仲、經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元等「背後靈」，他的執政包袱相當大。

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，如果國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲要談合作，時間點可能會在10月初，因雙方都希望在自身民調最好的時候談。他也提到，侯、柯兩人的壓力非常大，因為若讓賴清德贏了，兩岸會陷入極大風險中，此外，藍白「加起來明明有機會贏」。

郭正亮指出，賴清德過境美國回台後，他的支持度一度衝破4成，但現在又調回35至36%之間，這表示「撐不住訪美效應」，一回到台灣就要面對陳吉仲、王美花、薛瑞元等「背後靈」，他的執政包袱實在太大。

針對賴清德所說的「不要說民進黨執政8年就一定要下台」，郭正亮回擊，執政久了就是容易出現像陳吉仲這樣講話不清不楚、老油條的官員。他坦言，若是賴清德順利當選，他肯定不會沿用陳吉仲和王美花，但兩人屬於民進黨政府的一員，作為副總統，賴需要概括承受。