本次台灣50指數成分股納入智邦、光寶科、緯創、緯穎；刪除遠東新、華新、萬海、陽明；候補名單有：長榮航(2618)、技嘉(2376)、創意(3443)、英業達(2356)、台灣高鐵(2633)。

台灣中型100指數成分股納入：遠東新、華城(1519)、材料-KY(4763)、威盛(2388)、華新、萬海、陽明。成分股刪除：智邦、富采(3714)、長興(1717)、光寶科(2301)、慧洋-KY(2637)、緯創、緯穎。候補名單有：東哥遊艇(8478)、群電(6412)、中華(2204)、長榮航太(2645)、豐興(2015)、神基(3005)、神達(3706)、建準(2421)、漢唐(2404)、啟碁(6285)。

台灣資訊科技指數成分股納入：華城、威盛；刪除：富采。

台灣發達指數成分股納入：材料-KY；成分股刪除：長興、慧洋-KY。

台灣高股息指數無成分股納入，慧洋-KY遭刪除。

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