富時羅素公布有關台灣50、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，其中在台灣50部分，成分股納入智邦(2345)、光寶科(2301)、緯創(3231)、緯穎(6669)等4檔，航運股的萬海(2615)、陽明(2609)及傳產的遠東新(1402)、華新(1605)遭剔除。預計9月15日交易結束後生效。