現觀科技實收資本額3.05億元，主要產品為行動網路優化定位平台及行動智慧平台軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股盈餘3.8元；今年上半年度稅前淨利0.19億元，每股盈餘0.50元。
此外，金萬林(6645)上周五通過創新板股票上市申請，該公司營業項目主要為生物醫學產品代理經銷、自有品牌檢測試劑銷售及精準醫療檢測服務。今年上半年稅前虧損0.47億元，每股虧損0.83元。
台灣證券交易所訂於9月5日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議現觀科(6906)申請股票上市案。
現觀科技實收資本額3.05億元，主要產品為行動網路優化定位平台及行動智慧平台軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股盈餘3.8元；今年上半年度稅前淨利0.19億元，每股盈餘0.50元。
此外，金萬林(6645)上周五通過創新板股票上市申請，該公司營業項目主要為生物醫學產品代理經銷、自有品牌檢測試劑銷售及精準醫療檢測服務。今年上半年稅前虧損0.47億元，每股虧損0.83元。
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