現觀科技實收資本額3.05億元，主要產品為行動網路優化定位平台及行動智慧平台軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股盈餘3.8元；今年上半年度稅前淨利0.19億元，每股盈餘0.50元。

此外，金萬林(6645)上周五通過創新板股票上市申請，該公司營業項目主要為生物醫學產品代理經銷、自有品牌檢測試劑銷售及精準醫療檢測服務。今年上半年稅前虧損0.47億元，每股虧損0.83元。

《電零組》台達北科聯合研發中心揭牌 聚焦電力電子前瞻技術
國際經濟商務、民航特考9月4日口試 如期舉行
《台北股市》8月自營商賣超創史上單月最高 9月待蘋果新機拉人氣
#現觀科 #9月 #5日 #產品 #稅前淨利