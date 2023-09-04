海葵颱風雖已離台，暴風圈縮小，但受其外圍環流影響，宜蘭縣山區持續豪大雨，大同鄉、南澳鄉24小時累積雨量達350毫米以上；遂今（4日）上午7時25分許，宜蘭縣政府宣布大同鄉、南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里等2里，停止上班、停止上課。